Rubano carrozzina a disabile, arrestati

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Moneglia hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini ucraini di 35 e 29 anni, residenti a Vigevano, autori del furto di una carrozzina per disabili a rotelle, che il proprietario 78enne aveva momentaneamente lasciato incustodita, mentre il figlio lo aiutava a entrare in casa.

Il tempestivo intervento dei militari, allertati da quest'ultimo, ha permesso di fermare e trarre in arresto i due stranieri, che sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri in attesa di rito direttissimo.