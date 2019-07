Rubano in un'abitazione a Moneglia, arrestate

Nel pomeriggio di martedì 30 luglio 2019 a Moneglia, nei pressi del lungomare Dante Alighieri, un cittadino ha segnalato la presenza di due donne straniere, che girovagavano con sospetto.

Subito sul posto la pattuglia della locale stazione carabinieri, grazie agli elementi informativi raccolti, è riuscita a rintracciare e fermare le due donne, che, come accertato, avevano commesso un furto nell'appartamento di un 36enne del posto. Identificate in una 29enne e una 25enne, nate a Genova e Viterbo ma di chiare origine rom, sono state arrestate per furto in abitazione in concorso.

I militari, dai successivi accertamenti, hanno recuperato la refurtiva, nascosta durante la fuga, del valore di circa tremila euro, che è stata restituita.