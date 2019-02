Spaccia crack nei vicoli, arrestato

Ieri pomeriggio, la pattuglia della Stazione Carabinieri della Maddalena, unitamente ai militari della compagnia intervento operativo di Firenze, durante un servizio per il controllo del territorio in vico delle Monachette, hanno arrestato in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un senegalese di 20 anni, con pregiudizi di polizia, irregolare.

Il giovane, poco prima, ha ceduto una dose di crack a un genovese di 43 anni, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Il pusher, invece, perquisito è stato trovato in possesso di una modesta somma di denaro, sequestrata. In mattinata è stato processato con rito direttissimo. Droga sequestrata.

Poco più tardi, in via Mascherona, i carabinieri di Carignano, in esecuzione di un'ordinanza di sospensione di misura e contestuale custodia cautelare in carcere, emessa dalla locale autorità giudiziaria, hanno arrestato un sudamericano di 25 anni, gravato di pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è scaturito dalle numerose violazioni alle prescrizioni a cui era sottoposto, regolarmente documentate dagli stessi militari. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.