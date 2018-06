Controlli nei vicoli, arrestato spacciatore

Sabato pomeriggio personale del commissariato Pré ha effettuato un controllo appiedato in via di Prè. Imboccato vico delle Monachette, i poliziotti hanno sorpreso un uomo nell'atto di cedere alcuni involucri a una ragazza, ricevendo in cambio del denaro. Bloccati i due, gli agenti hanno recuperato 3 pacchetti contenenti oppiacei e la somma di 30 euro con cui erano stati acquistati.

La successiva perquisizione a carico dello spacciatore ha consentito di sequestrare un ulteriore involucro della medesima sostanza e la somma di 180 euro. Il 38enne di origini senegalesi, non in regola con la normativa sull’immigrazione, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Fissata per questa mattina la direttissima.