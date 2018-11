Poliziotti salgono su furgone di passaggio e riescono a bloccare spacciatore

È stato sorpreso dai poliziotti del commissariato Pré a spacciare droga in vico delle Monachette, nei pressi degli alloggi studenteschi di vico Tacconi e di un'associazione minorile di vico delle Marinelle. Per questo intorno alle 12 di venerdì 9 novembre 2018 un cittadino senegalese 18enne è stato arrestato per lo spaccio e la detenzione di stupefacente, con l'aggravante di aver ceduto la sostanza in prossimità di una residenza studentesca e di un'associazione minorile.

Alla vista degli operatori in divisa, il giovane pusher si è lanciato in una folle corsa e, agevolato dalla corporatura esile e dalle lunghe leve, è riuscito in un primo tempo a distanziare gli agenti. Questi, però, non si sono dati per vinti e, senza mai perderlo di vista, sono saliti sul furgone di un operaio in transito in via Gramsci, riuscendo a raggiungerlo proprio mentre gettava a terra un sacchetto, contenente 18 dosi già confezionate di stupefacente risultato essere derivato degli oppiacei, e a bloccarlo dopo il palazzo del Principe.

Il giovane, incensurato, che si è dichiarato minorenne ma di cui è stata accertata la maggiore età, è stato giudicato questa mattina con rito per direttissima.