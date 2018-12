Alcol senza limiti e risse, sospesa una licenza nel centro storico

Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di bevande e alimenti per 15 giorni, nei confronti del circolo privato “Charlotte” di Vico delle Monachette. L’adozione del provvedimento si è resa necessaria a tutela della sicurezza dei cittadini della zona, in seguito a un grave episodio di rissa avvenuto la sera del 21 dicembre scorso.

Protagonisti dell’episodio un gruppo di cittadini di diversa nazionalità, avventori del circolo che, alterati dall’abuso di bevande alcoliche, hanno iniziato a litigare generando una vera e propria rissa, poi proseguita all’esterno del locale, fonte di pericolo per l’incolumità sia delle persone presenti nel circolo, che dei passanti.

Sul posto sono intervenuti cinque equipaggi della Polizia di Stato che hanno ristabilito l’ordine evitando gravi conseguenze, segnalando anche cinque persone per i reati di rissa aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. A quest’ultimo episodio va aggiunta un’ulteriore aggressione subita da due persone estranee alla clientela che si erano recate nel circolo per chiedere di abbassare il volume della musica troppo alto. Entrambi i fatti hanno testimoniato la mancata prevenzione di ogni forma di violenza e di illegalità all’interno del locale da parte del gestore, nonché la disattenzione alle problematiche legate all’abuso di bevande alcoliche, somministrate in maniera smodata ad una clientela fatta di soggetti violenti e gravati da precedenti di polizia.

II poliziotti del Commissariato Pré hanno notificato al presidente del circolo, un 39enne di origine ecuadoriane, il provvedimento di sospensione che avrà una durata di 15 giorni.