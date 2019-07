Tentano di rubare i bagagli a un turista al Porto Antico

Nel corso della mattina di martedì 2 luglio due uomini, in prossimità del parcheggio di un hotel in molo Ponte Calvi, si sono avvicinati a un veicolo e, mediante vari raggiri, hanno tentato di asportare i bagagli.

Immediatamente sono intervenuti sul posto i carabinieri della pattuglia della stazione Maddalena, che sono riusciti a bloccare uno dei ladri. Identificato in un algerino di 34 anni, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, è stato denunciato per concorso in tentato furto aggravato.

Indagini in corso per identificare il complice.