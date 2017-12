Scritte nazifasciste sul teatro dell'Ortica a Molassana

«Una bruttissima sorpresa, al ritorno dalle feste. Di quelle che fanno male. Questa mattina abbiamo trovato il nostro ingresso imbrattato da scritte vandaliche di stampo nazifascista. Un gesto, qualunque sia la sua natura, da condannare senza esitazione». Così il teatro sociale dell'Ortica a Molassana con un post su Facebook.

«Incontrare questi simboli sui muri di un teatro che fa accoglienza, integrazione, comunità, ci lascia pieni di amarezza. E noi per questo sempre ci batteremo: per una periferia - per una comunità - pulite da questi simboli», conclude il post.

Appresa la notizia, il Partito della Rifondazione Comunista della federazione di Genova ha espresso la totale solidarietà nei confronti del Teatro dell'Ortica per il «vile attacco vandalico di matrice fascista. Ancora una volta dobbiamo denunciare il preoccupante emergere di rigurgiti fascisti. La nostra preoccupazione è ancora più sentita rispetto all'indifferenza che le nostre istituzioni mostrano davanti a episodi così preoccupanti. C'è una forte tendenza a derubricare questi vergognosi episodi a semplici ragazzate e ciò è altrettanto intollerabile».

Il bilancio finale parla di un dipinto sfregiato e una porta a vetri deturpata. Recentemente il quartiere è stato segnato dall'incendio della biblioteca, episodi che fanno crescere la preoccupazione.

«A nome di tutta la comunità genovese di Possibile esprimo la più sentita solidarietà ai dipendenti del Teatro dell'Ortica di Molassana che stamattina hanno trovato la struttura deturpata da atti vandalici inqualificabili che danneggiano il quartiere di Molassana e l'intera Valbisagno. Il Teatro dell'Ortica rappresenta per la vallata un autentico punto di riferimento per attività culturali e sociali a favore di adulti, ragazzi e bambini. Dopo l'incendio alla Biblioteca Saffi di Molassana quest'ultimo attacco è la dimostrazione che la cultura fa paura, perché integra, aggrega, educa, non lascia solo nessuno. E allora se dà fastidio un teatro ne costruiremo due, se dà fastidio una biblioteca, ci impegneremo per renderla ancora più grande e importante. Perché non bastano una croce celtica o una svastica a fermare una rivoluzione culturale che nutre il senso del dubbio, della curiosità e dei perché». Così Luca Pastorino, deputato della Repubblica di Possibile.

