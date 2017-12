Droga, oltre 10 kg sequestrati tra Marassi e Molassana in pochi giorni

Oltre 5 chilogrammi di marijuana in casa, pronta per essere venduta durante i festeggiamenti di fine anno: è quanto hanno trovato gli agenti della questura di Genova nell’appartamento di un genovese di 33 anni residenti a Molassana.

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi in via Geirato, effettuato dai poliziotti dell’Upg, che da tempo, complici anche diverse segnalazioni su un’intensa attività di spaccio nel quartiere, avevano messo nel mirino il 33enne: durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato 5,2 kg di marijuana nascosti di una valigia, insieme con bilancini, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per confezionare le dosi. In casa anche 645 euro in banconote di piccolo taglio, probabile guadagno dello spaccio.

L’uomo, pregiudicato per reati simili, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pontedecimo. Soltanto pochi giorni fa, il giorno di Santo Stefano, sempre la polizia aveva arrestato un 32enne genovese anche lui pregiudicato e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, che nella sua casa di Marassi aveva 3 kg di marijuana e 2 di hashish.