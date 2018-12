Carabinieri: servizio 'ad alto impatto', due arresti

Nel corso della scorsa notte a Genova, nel corso di un servizio coordinato 'ad alto impatto' disposto dalla compagnia carabinieri di San Martino, i militari della stazione di San Fruttuoso hanno arrestato, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per l'espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Corte di Appello di Genova lo scorso 27 novembre, un 63enne genovese.

L'uomo dovrà scontare, presso il suo domicilio, una pena complessiva di un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso lo scorso mese di settembre.

Durante il medesimo servizio, invece, i carabinieri della stazione di Molassana hanno arrestato, in esecuzione dell'ordinanza di pena detentiva per cumolo di pene, emessa dal tribunale di Genova lo scorso 29 novembre, un 34enne campano, residente a Genova, pregiudicato e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio.

L'uomo, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Marassi.