Esce di casa per spacciare, doppia denuncia

Nella serata di lunedì 23 marzo 2020 una volante del commissariato San Fruttuoso ha denunciato un giovane incensurato per detenzione di sostanza stupefacente e per l'inottemperanza a quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che impone di stare a casa.

I poliziotti, in via Molassana, hanno notato un ragazzo, che, alla loro vista, ha provato a nascondersi dietro un'edicola. Gli agenti, incuriositi da tale comportamento, hanno deciso di sottoporlo a controllo; il giovane, dopo avere accampato varie scuse per giustificare la sua presenza in strada, ha consegnato 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Il ragazzo, 20 anni, è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per l'inoseervanza del provvedimento dell'autorità che prevede l'uscita dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze.