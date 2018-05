Investito da scooter a Molassana, muore dopo 20 giorni

Non ce l'ha fatta l'89enne, investito il 13 marzo scorso a Molassana mentre scendeva da un marciapiede. L'uomo è morto dopo 20 giorni di agonia all'ospedale.

L'incidente stradale era avvenuto in via Allende, poco distante da casa dell'anziano. Il conducente dello scooter, che era stato indagato per lesioni stradali, è stato ora denunciato per omicidio stradale