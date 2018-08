Molassana, rogo di scooter nella notte

Nelle ore in cui la stragrande maggioranza dei Vigili del fuoco è impegnata sul sito del crollo di Ponte Morandi, una squadra è intervenuta poco prima dell’alba di domenica in via Mantova, nel quartiere genovese di Molassana, per un incendio che ha coinvolto alcuni scooter.

L’allarme è scattato intorno alle 6, e sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Genova Est. Al loro arrivo tre scooter erano in fiamme, e sono subito iniziate le operazioni di spegnimento.

Nel giro di poco tempo l’incendio è stato domato, ma i tre scooter sono andati distrutti e un quarto ha subito danni per colpa del calore. Ancora non sono chiare le cause, anche se è molto probabile che si tratti di un rogo doloso.