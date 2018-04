Molassana, scantinato in fiamme nella notte

I Vigili del fuoco di Genova sono intervenuti nella notte tra martedì e mercoledì in via Geirato, nel quartiere genovese di Molassana, per un incendio divampato in uno scantinato.

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato il fumo uscire dai fondi del palazzo del civico 84. Sul posto è dunque intervenuta la squadra di GenovaEest e dalla sede centrale: le operazioni di spegnimento si sono rivelata da subito difficili a causa del forte calore che si è sviluppato nei locali, e che ha danneggiato il solatio del terrazzo soprastante rendendolo inagibile.

L’incendio alla fine è stato domato, e i Vigili del fuoco sono riusciti a ridurre il danno al solaio e ad alcuni materassi ammassati nel fondo. Da chiarire adesso le cause, su cui indaga il nucleo investigativo antincendio territoriale.