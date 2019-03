Molassana, incendio in un deposito

I vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti intorno alle ore 19 di venerdì 29 marzo 2019 in via San Felice all'altezza di salita Costa Fredda per un incendio di un deposito di materiale edile.

Per cause in via di accertamento, alcune tavole di legno insieme a del materiale plastico e della vernice che si trovavano all'interno del deposito, hanno preso fuoco. L'incendio è stato messo sotto controllo in breve tempo senza bisogno di usare liquido schiumogeno. Al termine della bonifica è stata messa in sicurezza l'area. Sul posto, in supporto ai vigili del fuoco, anche la pubblica assistenza di Molassana.