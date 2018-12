Incendio a Molassana, baracca in fiamme

Un incendio è divampato ieri sera, mercoledì 5, in salita della Liggia a Molassana.

Ad andare in fiamme una baracca abitata da nomadi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, entrati in azione per contenere il rogo.

Impossibilitati a raggiungere il luogo con i mezzi, i pompieri hanno steso una ottantina metri di tubazione da un idrante sottosuolo.

All'interno della baracca si trovava anche una bombola di Gpl che è rimasta coinvolta nell'incendio. L'opera di raffreddamento e messa in sicurezza ha fatto sì che non esplodesse.

Non si regitrano feriti.