Ruba prodotti d'igiene per 500 euro, arrestato

Un ragazzo di 21 anni è stato "pizzicato" a rubare in un supermercato prodotti per l'igiene per un valore complessivo di 500 euro. Ad avvisare i carabinieri sono stati i dipendenti del punto vendita Risparmio casa, che si trova nel quartiere di Molassana. Dopo aver perlustrato i corridoi del negozio, i militari sono riusciti a individuare il ladro e i suoi complici, che si sono però dati alla fuga.

Il ragazzo, di origini romene, con precedenti di polizia per reato contro il patrimonio e agli arresti domiciliari, è stato arrestato per furto aggravato in concorso ed è stato processato per direttissima nella mattinate di giovedì 12 aprile.

La merce è stata recuperata e riconsegnata al supermercato, sono in corso le indagini per identificare i complici.