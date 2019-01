Ruba in un negozio e strattona il commesso che prova a fermarlo: arrestato

Ha rubato alcuni prodotti dagli scaffali di un negozio specializzato in articoli per la casa, ma quando è stato scoperto dal personale ha reagito con violenza finendo per ferire un commesso nel tentativo di fuga.

È successo in via Molassana, e in manette, con l’accusa di rapina, è finito un 38enne di origini croate: a notarlo infilare gli articoli nello zaino che portava con sé, proprio uno dei commessi del negozio, che nel tentativo di fermare il ladro è stato strattonato violentemente e si è ferito a una spalla.

Sul posto è intervenuta una volante della questura, che ha subito intercettato e fermato il 38enne, recuperato la merce (circa 80 euro il valore) e poi formalizzato l’arresto. L’uomo aveva al suo attivo diversi precedenti per furto nei negozi.