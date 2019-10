Ruba in un negozio e nasconde la refurtiva nello zaino del figlio minorenne

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 30 ottobre 2019 i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato due cittadine ecuadoriane.

Queste ultime hanno tentato di asportare articoli di abbigliamento e altri oggetti per un valore di circa 127 euro da un negozio in via Molassana, nascondendo la refurtiva all'interno dello zaino del figlio minorenne di una delle due.

Gli articoli sottratti sono stati recuperati e restituiti.