Valbisagno, ladri nell'appartamento in ristrutturazione: rubati attrezzi per 3mila euro

Sono entrati in un appartamento per tentare il furto, senza sapere che era in fase di ristrutturazione. Una volta dentro, allora, si sono “accontentati” di rubare gli attrezzi della ditta.

È successo in un’abitazione di via Piacenza, in Valbisagno e il bottino è di circa 3mila euro: i ladri sono entrati nella notte tra domenica e lunedì (o comunque nel weekend, quando l'appartamento era vuoto) forzando la porta d’ingresso e hanno portato via tutto ciò che sono riusciti a trasportare.

A scoprire il furto sono stati proprio gli operai della ditta edile che si stava occupando della ristrutturazione. Sull’accaduto indaga la polizia.

Furto anche in corso Galliera

Sempre lunedì, un altro furto è stato scoperto in un appartamento di corso Galliera, zona San Fruttuoso: i ladri sono entrati dalla porta d'ingresso, forzandola, e hanno portato via contanti e gioielli di valore ancora da quantificare.