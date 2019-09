Sorpreso a casa con droga e merce rubata da un supermercato

Un genovese di 43 anni, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Molassana per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ed è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per un furto aggravato in concorso con un altro pregiudicato genovese di 46 anni.

Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato circa 134 grammi di marijuana, già suddivisa in 5 dosi, un bilancino di precisione e materiale per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente, ma anche una pistola “a gas”, di libera vendita, ma con la verniciatura rossa che consente di identificarla come "giocattolo" parzialmente abrasa.

Nell'ambito della stessa operazione i carabinieri hanno anche trovato diversi generi alimentari e la chiave del magazzino che li conteneva, dal quale erano stati rubati il 22 luglio scorso presso un esercizio commerciale di Molassana. Le forze dell'ordine hanno anche constatato che al momento del furto l'arrestato e il complice erano stati ripresi dal sistema di videosorveglianza.

I Carabinieri hanno sequestrato la droga e la merce rubata, l'arrestato è poi stato processato per direttissima.