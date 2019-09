Smonta il citofono dei carabinieri e lo distrugge

La scorsa notte un uomo, senza un apparente motivo, ha rimosso e poi distrutto il citofono posizionato all'ingresso della stazione carabinieri di Molassana. Il soggetto è stato immediatamente bloccato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile e dagli stessi carabinieri della stazione.

In caserma è stato identificato in un 62enne, originario della Bosnia Erzegovina, gravato da pregiudizi di polizia. Inoltre è risultato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia genovese, disposta dalla locale autorità giudiziaria per il reato di rapina impropria commessa in questa capoluogo.

Il 62enne è stato arrestato per danneggiamento e processato questa mattina con rito direttissimo.