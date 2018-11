Borseggia cliente del supermercato, denunciato dopo un mese d'indagini

I carabinieri della stazione di Molassana, a conclusione di indagine, hanno denunciato per furto aggravato un 41enne romeno, pregiudicato, poiché lo scorso 10 ottobre in via Molassana, in un esercizio commerciale, approfittando della distrazione di una cliente del negozio, le ha rubato dall'interno della borsa il portafogli contenente i documenti personali e denaro contante.

All'individuazione del responsabile i carabinieri sono giunti dopo aver comparato una serie di casi analoghi verificatisi in passato sul territorio e, sulla base degli elementi emersi dal raffronto, stilato una lista di possibili sospettati, uno dei quali riconosciuto dalla vittima.

A supporto anche le immagini interne del supermercato. Sono in corso accertamenti per capire se il soggetto possa essere responsabile di altri episodi analoghi.