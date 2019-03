Valbisagno, bocconi "ripieni" di plastica: «Cane in fin di vita»

Dopo le spugne fritte e i bocconi con il veleno, spunta una nuova minaccia per i cani genovesi: in un periodo in cui sono sempre di più le segnalazioni su esche pericolose per i quattro zampe, in via Emilia, zona San Gottardo, un cane ha ingerito una polpetta che al suo interno aveva pezzi di plastica dura che gli hanno lacerato le pareti di stomaco e intestino.

A divulgare la notizia, e a far partire il tam tam per mettere in guardia i padroni, è stato ancora una volta un gruppo di quartiere: «In via Emilia-via Piacenza segnalo la presenza di bocconi appetibili con all'interno pezzi di plastica dura tagliati a forma di triangolo - scrivono sul gruppo “Segnalazioni bocconi avvelenati Genova e provincia” - Lo scopo di questo boccone e che non dà i classici sintomi dell'avvelenamento ma agisce in modo silente, con i movimenti normali dello stomaco e intestino scontrando sulle pareti lacerano provocando una morte lenta e con dolori atroci. Un cane che conosco è stato operato ieri, è ancora ricoverato in condizioni critiche e ancora nn si sa se sopravviverà. Ha tantissime lacerazioni nello stomaco e intestino. Incrociamo le dita e tante preghiere per Leo».

Il post è inevitabilmente diventato virale, sopratutto alla luce dei timori crescenti dei proprietari di cani. Che negli ultimi mesi si sono organizzati, pianificando ronde di quartiere per disincentivare chi getta bocconi pericolosi in strada, raccomandando allo stesso tempo di raccogliere sempre le deiezioni per evitare di esacerbare ulteriormente gli animi e dare per primi un segno di civiltà. In via Emilia, va detto, erano già stati trovati altri bocconi che hanno messo ancora più sull’attenti i residenti.