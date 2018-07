Stampa assegno ricevuto via mail e prova a incassarlo

Un 49enne nato in Svizzera, ma residente in provincia di Avellino, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Molassana per aver cercato di truffare un'azienda genovese di alimentari all'ingrosso.

Il truffatore si era presentato come il titolare di un'azienda (risultata essere inesistente) proponendo la vendita di bibite a un prezzo vantaggioso. Dopo aver pattuito la consegna di un quantitativo di bibite dietro corrispettivo di 11.600 euro, si è fatto inviare via mail come prova dell’accordo la foto dell’assegno circolare emesso a suo favore. A questo punto lo ha stampato ed è andato in banca per cercare di incassarlo, senza riuscirci. Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia dei carabinieri.