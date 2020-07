Fermato dopo una rapina, esce dalla questura e aggredisce controllori Amt

Mercoledì 15 luglio 2020 la polizia locale del IV distretto territoriale, quello della Media Valbisagno, ha denunciato un cittadino tunisino di 23 anni per resistenza e rifiuto di declinare le generalità.

Il giovane era stato fermato per rapina dalla polizia di Stato il 13 luglio scorso. Era appena uscito dalla questura e aveva preso il bus della linea 13 dell'Amt quando, all'altezza di via Emilia, sono saliti i controllori dell'azienda, che lo hanno trovato senza titolo di viaggio.

Per il suo atteggiamento aggressivo, il personale Amt ha chiesto aiuto alla polizia locale del distretto competente, che è intervenuta con due pattuglie. Lo straniero ha opposto resistenza e ha rifiutato di dire come si chiamasse e per questo è stato portato nel gabinetto di fotosegnalamento nella sede di piazza Ortiz. Una volta identificato, è stato quindi denunciato.