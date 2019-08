Senza biglietto sul bus, minaccia e insulta i controllori

È salito su un autobus della linea 48 senza biglietto, e alla richiesta dei controllori Amt di mostrarlo ha reagito con violenza, insultandoli e minacciandoli.

È successo mercoledì mattina a Molassana, protagonista un cittadino tunisino di 57 anni (già noto alle forze dell’ordine per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e resistenza a pubblico ufficiale) talmente agitato da costringere i controllori a chiamare i rinforzi.

Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Molassana. I militari hanno bloccato il 57enne e lo hanno portato in caserma per l’identificazione, denunciandolo poi per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Per lui è scattato anche l’iter per l’emissione del provvedimento di espulsione e l’ordine di lasciare il territorio italiano.