Modigliani: alcuni dei quadri sequestrati sono falsi

I quadri, sequestrati alla mostra di Modigliani a Palazzo Ducale di Genova sono falsi. A dirlo una perizia di Isabella Quattrocchi, disposta dalla Procura. Palazzo Ducale fa sapere di essere "parte fortemente lesa" nella vicenda. Tre gli indagati tra cui il curatore della mostra Rudy Chiappini.

Nello scorso maggio Carlo Pepi, esperto d'arte, lanciò un'accusa pesantissima per il mondo dell'arte in generale, per il capoluogo ligure in particolare. E cioè che 13 delle opere in mostra al Ducale firmate da Modigliani erano «palesemente dei falsi».

Intervistato anche da Genova Today, il critico sottolinò di avere ottenuto l'appoggio di Marc Restellini, anche lui esperto di “Modì” e curatore della Pinacoteca di Parigi: «Non ho visitato la mostra - spiegò da Crespina, il paesino in provincia di Pisa dove vive - ma mi è bastato vedere il catalogo: almeno 10 opere sono platealmente false, tra cui il Nudo disteso e il Ritratto di Maria. Su altre 3 ho dubbi, dovrei esaminarle da vicino, anche se credo siano false anche quelle».

