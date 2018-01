Falsi Modigliani, intesa ta consumatori e Ducale per ottenere il rimborso

Palazzo Ducale e le associazioni dei consumatori uniscono le forze per ottenere i rimborsi dei biglietti per chi ha visitato la mostra di Amedeo Modigliani, durante la quale sarebbero state esposte 20 tele false.

I rappresentanti delle associazioni hanno incontrato Luca Bizzarri, presidente della Fondazione Palazzo Ducale, e Pietro Da Passano, direttore della Fondazione, con lo scopo di definire un “percorso condiviso” che consenta ai visitatori della mostra di ricevere indicazioni corrette su come chiede il rimborso e tutelare i loro diritti dopo la conferma, da parte del perito incaricato dal tribunale, che alcuni dei quadri esposti erano riproduzioni di Modì. All’incontro hanno partecipato Furio Truzzi e Rosanna Stifano, rispettivamente presidente nazionale e provinciale Assoutenti, e Giovanni Ferrari, presidente della Casa del Consumatore, in rappresentanza della Consulta Ligure dei Consumatori e degli Utenti e di Rete Consumatori Italia.

Nel corso del confronto, Palazzo Ducale ha ribadito che l’incasso proveniente dai biglietti spettava per contratto all’organizzatore della mostra, Mondo Mostre Skira, e di essere a sua volta parte lesa per il danno d’immagine provocato dall’inchiesta, finita anche sul Telegraph. Le associazioni dei consumatori, dal canto loro, hanno sottolineato nuovamente di essere stati, di fatto, vittime di truffa (si attende ancora la conferma definitiva sulla falsificazione delle tele “incriminate”) e hanno confermato la volontà di costituirsi parte civile insieme con il Ducale in caso di rinvio a giudizio degli indagati.

A oggi sono tre le persone sotto accusa per truffa aggravata, messa in circolazione di false opere d’arte e riciclaggio: si tratta di Rudy Chiappini, curatore della mostra, di Massimo Vitta Zelman, presidente di MondoMostre Skira, e del collezionista e mercante d’arte Joseph Guttmann, proprietario di alcune delle opere false.

Palazzo Ducale e associazioni di consumatori rendono noto che chi desidera informazioni sul caso Modigliani e sulle modalità per ottenere il rimborso del biglietto è invitato a contattare il numero verde 800.199.633 o a scrivere a rimborsi@consumatoriliguria.it.