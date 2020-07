Oltre un mese di lavori sulla linea ferroviaria, modifiche ai treni

L'allarme lanciato da Federlogistica Conftrasporto-Confcommercio in merito alle ripercussioni sul sistema portuale, a causa della concomitanza con gli interventi sulle autostrade, non ha sortito particolari effetti e Rete Ferroviaria Italiana ha confermato che a partire da sabato 25 luglio e fino a giovedì 10 settembre eseguirà importanti interventi sulla linea Succursale dei Giovi, nella tratta Arquata Scrivia-Genova. Gli interventi consistono nel proseguimento delle attività di adeguamento infrastrutturale e tecnologico dell'impianto ferroviario di 'Bivio Fegino', necessarie per l'innesto della nuova linea del Terzo Valico alla linea storica Milano-Genova (Succursale dei Giovi).

Per consentire l'operatività dei diversi cantieri, i treni delle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Arquata Scrivia e Genova-Ovada-Acqui Terme modificheranno il programma di circolazione.

In particolare, dal 25 luglio al 9 settembre i treni in circolazione sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino e Genova-Emilia Romagna utilizzeranno l'itinerario alternativo 'Via Busalla-Isola del Cantone' modificando gli orari di partenza e i tempi di viaggio. Alcuni collegamenti delle relazioni Ravenna/Rimini/Piacenza-Genova Brignole faranno capolinea ad Arquata Scrivia, dove si potrà arrivare o proseguire con altri treni regionali. Modifiche anche all'offerta di trasporto sulla Genova-Arquata Scrivia-Novi Ligure (via Busalla/Isola). Confermata l'offerta commerciale dei collegamenti merci, i treni percorreranno itinerari alternativi.

Sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme rimarranno operativi sedici collegamenti, 14 ferroviari e 2 effettuati con bus. Dal 3 al 30 agosto la linea sarà interessata da interventi di manutenzione nella tratta Acqui Terme-Prasco Cremolino per cui gli stessi collegamenti saranno garantiti con bus nella tratta Acqui-Prasco e rimarrà attivo il servizio ferroviario tra Prasco e Genova.