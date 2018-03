Moconesi, ancora un incendio partito dalla canna fumaria

Ancora un incendio causato dalla canna fumaria, questa volta a Moconesi, nell’entroterra di Chiavari, dove i Vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore.

L’allarme è scattato poco dopo le 4 in località Pezzonasca: a provocare il rogo il surriscaldamento della canna fumaria di una stufa a legna. Le fiamme si sono sollevate verso il tetto, ma la chiamata ai soccorsi e il rapido intervento ha consentito di limitare i danni a una piccola porzione di tetto.

La squadra di Chiavari ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione, rimasta agibile, intorno alle 9. Nessuno è rimasto ferito, ma si tratta dell’ennesimo rogo partito dalla canna fumaria: altri due erano divampati nei giorni scorsi a Bolzaneto e a Chiavari per la stessa causa, e i Vigili del fuoco invitano soprattutto in questo periodo a fare particolare attenzione alla manutenzione.