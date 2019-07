A Cornigliano l'ultimo saluto a Mirko, centauro morto in Francia

Si celebrano mercoledì 24 luglio nella chiesa di San Giacomo Apostolo, nella sua Cornigliano, i funerali di Mirko Labbate, il 30enne morto domenica in un tragico incidente di moto avvenuto nella valle dell’Ubaye, in Francia.

La salma di Mirko è tornata in Italia dopo gli accertamenti della gendarmerie francese, e i familiari e gli amici si ritroveranno alle 10 nella chiesa di San Giacomo per porgergli l’ultimo saluto. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore sui social network, molti indirizzati a mamma Dina: «Ciao angelo biondo, corri anche lassù», e ancora «Ciao Mirko, sei e sarai sempre con noi».

L’incidente è avvenuto domenica intorno alle 12.30 sulla strada RD 900 che attraversa la valle del fiume Ubaye, nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza. Mirko, molto conosciuto a Cornigliano, era noto e amato anche a Sestri Ponente, dove lavorava per un distributore di carburante di via Merano.

Domenica mattina era partito per una delle tante gite che amava fare a bordo di una delle sue amatissime moto, di cui condivideva moltissime immagini anche sui social: lo schianto è avvenuto in curva, contro un'auto che procedeva in direzione opposta alla sua su cui viaggiava una famiglia composta da madre, padre e figli di 7 e 13 anni.