Minorenni scappano da una comunità in Sicilia e percorrono l'Italia in treno: trovati a Genova

Hanno letteralmente attraversato l'Italia in treno, da Acireale (Catania) a Genova, fino a quando non sono stati rintracciati dalla polizia ferroviaria di Genova Principe.

Si tratta di tre ragazzini di nazionalità diversa, uno della Costa d'Avorio, un egiziano e uno del Mali, tutti minorenni. I tre si erano allontanati il giorno prima dalla comunità "Il Nodo" di Acireale dove erano affidati.

I ragazzi, che non parlano italiano, sono stati trovati a bordo di un treno fermo nella stazione di Genova Principe in possesso dei soli documenti personali, senza denaro, senza punti di riferimento. Gli agenti della Polfer si sono immediatamente resi conto che avevano a che fare con i protagonisti di una nota di ricerca emessa proprio in seguito alla denuncia di allontanamento sporta dal responsabile della struttura siciliana.

Dopo aver accertato l'identità e la provenienza dei giovani, seguendo le dispisizoni della Procura dei Minori di Genova, i poliziotti li hanno accompagnati in una nuova struttura di accoglienza.