Minaccia più volte la moglie di morte, trasferito in carcere

I carabinieri del Nucleo Investigativo, a seguito di ordinanza di custodia cautelativa in carcere, hanno arrestato per il reato di maltrattamento in famiglia un cittadino tunisino di 39 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

Quest'ultimo si è reso responsabile a più riprese di comportamenti vessatori nei confronti della sua ex moglie, sua connazionale, minacciandola di morte.

Il 39enne, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.