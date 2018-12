Minacciò di morte e ferì un 43enne, arrestato

Nel corso della mattina di venerdì 14 dicembre 2018 i carabinieri della stazione di San Martino, a seguito a ordine di carcerazione, emesso dal giudice per le indagini preliminari, hanno arrestato un 50enne marocchino, gravato di pregiudizi di polizia, abitante presso una struttura in via Nostra Signora del Monte.

L'uomo, nei mesi scorsi, aveva aggredito e minacciato di morte un suo connazionale di 43 anni, al quale, con uno strumento con una punta acuminata, aveva provocato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Il cinquantenne è stato trasferito nel carcere di Marassi.