Venditori abusivi di mimosa, sequestrati oltre mille mazzi

Giovedì 8 marzo 2018, giorno in cui si è celebrata la festa della Donna, la polizia locale genovese ha sequestrato più di mille mazzi di mimosa (1.237 in totale). Un ambulante privo di documenti è stato accompagnato in questura per l'identificazione. È questo il risultato dell'operazione promossa dall'assessore al commercio Paola Bordilli e dall'assessore alla sicurezza Stefano Garassino per far fronte al fenomeno della vendita abusiva e illegale di mimosa.

L'attività è stata svolta sia dal reparto commercio nel centro cittadino e piazza Palermo (932 mazzi sequestrati), dagli agenti del primo distretto nel centro storico (170 mazzi sequestrati), e dagli altri agenti nei quartieri di Sestri Ponente, alla Foce, in via Bainsizza e corso Europa con altri 135 mazzi.

«L'operazione - sostiene l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino - rappresenta un altro doveroso passo verso il recupero dei valori di legalità che devono essere alla base della civile convivenza e per la cui difesa il Corpo della nostra polizia locale è impegnato».

«Questa operazione, per la quale ringrazio i distretti della polizia locale e il reparto del commercio Annona, fa parte di una serie di attività concordate per contrastare sempre di più l'abusivismo commerciale - sottolinea l'assessore al Commercio Paola Bordilli -. A queste azioni di controllo abbiamo deciso di abbinare sempre il sequestro della merce per colpire severamente ed efficacemente chi non lavora nella legalità non rispettando, come in questo caso, tutta la categoria dei fioristi. Non vuole essere una operazione spot ma che si inserisce in una ampia programmazione di controlli».