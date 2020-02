Traffico di farmaci anabolizzanti, perquisizioni anche a Genova

Sei arresti e 53 indagati. È il bilancio dell'operazione scattata questa mattina da parte dei carabinieri del Nas di Milano, che ha permesso di portare alla luce un traffico di medicinali a effetto anabolizzante, in particolare di ormone della crescita. A conclusione dell'indagine battezzata 'Solferino' sono stati eseguiti sei arresti e 53 decreti di perquisizione locale e personale nelle province di Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Cremona, Torino, Lodi, Genova, Napoli e Salerno.

Le indagini sono scaturite a giugno 2018 dal sequestro di false prescrizioni mediche presso una farmacia del capoluogo lombardo. Le ricette rosse erano state rubate presso vari studi medici del milanese. Gli investigatori sono arrivati a "isolare" due diverse bande che, in quel modo, si procuravano la somatropina e poi la rivendevano nelle palestre di Milano, Varese, Pavia e Lodi.

Le sei persone devono rispondere di associazione a delinquere per truffa ai danni del Servizio sanitario regionale, falsificazione di ricette mediche e ricettazione e commercio iillecito di anabolizzanti. Sequestrati farmaci e ricette rubate, in parte già rimborsate dal Servizio sanitario, per un danno alla sanità pubblica di circa undicimila euro.

A gennaio un'altra indagine dei Nas di Milano aveva portato alla luce un altro traffico di sostanze dopanti: un dipendente dell'Ats Milano Nord rubava in sede le ricette rosse ancora in bianco e i timbri di specialisti in endocrinologia. Le ricette venivano riempite con prescrizioni di somatropina e poi diversi "galoppini" si recavano nelle farmacie ad acquistare i farmaci. Anche in quel caso c'erano state perquisizioni anche in provincia di Genova.