Auto perde gasolio, traffico a Sampierdarena

Un veicolo questa mattina, martedì 30 gennaio, ha perso gasolio dal serbatoio, che era rimasto, probabilmente, chiuso male dopo l'ultimo rifornimento.

Il mezzo ha lasciato una lunga striscia di gasolio in via Cantore, tra via Milano e via San Bartolomeo del Fossato.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Municipale e gli addetti dell'Amiu per la bonifica del manto stradale e per regolare il traffico.