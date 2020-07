Rubano biciclette in albergo, giovanissimi turisti milanesi nei guai

Tre ragazzi sono finiti nei guai per aver rubate tre biciclette dal cortile di un albergo di Sestri Levante. Durante la fuga in sella sono passati davanti alla caserma dei carabinieri e sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini saranno decisive per la loro identificazione e denuncia.

Ma riavvolgiamo il nastro. Nella mattinata di sabato 18 luglio 2020 il titolare dell’hotel si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia e sono partite le indagini per trovare i responsabili. I militari hanno quindi analizzato le immagini delle telecamere interne che rivolgono su via Val di Canepa, da cui è stato possibile vedere i tre ragazzi recarsi in direzione dell’hotel e fare ritorno qualche minuto dopo lungo la stessa strada, a bordo delle tre biciclette di cui si erano impossessati.

Nella notte tra sabato e domenica, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Sestri Levante, in servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e per il monitoraggio della “movida”, poco prima delle 4.30 di notte, passando in viale Roma, ha riconosciuto due dei tre ragazzi resisi autori del furto delle bicilette il giorno prima, le cui facce erano state immortalate dalle telecamere.

I due sono stati fermati, identificati e condotti presso il comando dei carabinieri, poco dopo è stato rintracciato anche il terzo complice. Si tratta di due 17enni e un 18enne residenti a Milano, venuti a Sestri Levante per trascorrere un fine settimana di vacanza.

I tre ragazzi, ormai scoperti, hanno ammesso le loro responsabilità e hanno confessato ai carabinieri dove si trovavano le biciclette, consegnando loro anche le chiavi del lucchetto. Infatti, per evitare che qualcuno potesse rubarle a loro come loro le avevano rubate il giorno prima, le avevano assicurate a un palo con un catenaccio.

Le tre biciclette sono state trovate vicino alla Chiesa di Santa Maria di Nazareth e sono state recuperate. I due minorenni sono stati affidati ai genitori che, chiamati dai militari, sono partiti in nottata da Milano per venire a recuperare i propri figli. Le biciclette sono state invece restituite al titolare dell’albergo. Un week end di divertimento che costerà caro ai tre ragazzi, Per loro è scattata la denuncia a piede libero: dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.