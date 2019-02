Tragico incendio in Valle d'Aosta, nulla osta dal magistrato ai funerali di Mihaela

La Procura ha concesso il nulla osta per il funerale di Mihaela Cheli, la 21enne residente a Cavi di Lavagna, che nella notte tra venerdì e sabato si è lanciata dal terzo piano di una palazzina ad Antey Saint Andrè in Valle d'Aosta per sfuggire a un incendio.

La giovane è morta la notte successiva in ospedale. Aperta un'inchiesta per incendio e omicidio colposi a carico di ignoti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco, che sembrano escludere l'ipotesi che le fiamme si siano sprigionate dal camino o dalla canna fumaria della mansarda.

In queste ore i carabinieri stanno ascoltanto gli altri ragazzi, presenti all'interno dell'appartamento al momento dell'incendio.