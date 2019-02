Morte di Mihaela, fissata la data dei funerali: raccolta fondi per aiutare la famiglia

Si celebreranno mercoledì i funerali di Mihaela Cheli, la ragazza di 21 anni di Cavi Lavagna morta dopo avere cercato di sfuggire all’incendio divampato nella mansarda di Antey-Saint-André, in Valle d’Aosta, di proprietà del fidanzato 25enne Matteo Tugnoli.

Dopo il nulla osta da parte della procura, la famiglia di “Mich”, supportata dai tanti amici e conoscenti, si è mossa per organizzare alle 14, nella chiesa di San Giovanni Battista di Chiavari, una cerimonia con rito ortodosso celebrata da padre Vitaly Tarasenko.

Gli amici di Mihaela, intanto, hanno organizzato per martedì pomeriggio una raccolta fondi nei locali della Croce Verde di Chiavari, in largo Casini (dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 19.30) per aiutare la famiglia con le spese del funerale e stare vicino alla mamma e alla sorella in questo difficile momento. Sempre mercoledì, dopo il rito ortodosso, i titolari del bar La Tortuga, in cui Mihaela lavorava, hanno organizzato un altro momento dedicato a chi conosceva e amava la 21enne per tenere vivo il suo ricordo.

Il pubblico ministero di Aosta, intanto, ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio divampato nella mansarda di Tugnoli, il fidanzato di Mihaela. Il rogo era scoppiato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, quando nell’appartamentino era presente anche Leonardo Bertucci, 22enne di Cicagna, amico della coppia: Mihaela, stando dal racconto dei ragazzi, sarebbe scivolata mentre cercava di scampare alle fiamme calandosi dalla finestra sul terrazzo sottostante. La caduta da 10 metri d’altezza le ha procurato ferite gravissime: ricoverata all’ospedale Parini di Aosta con un grave trauma cranico, è morta dopo meno di 24 ore.