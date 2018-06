Viaggio al limite: trovati al porto 5 migranti chiusi in un container

Assetati, affamati, e provati dal caldo, disidratati, chiusi in un container a bordo di un traghetto probabilmente da due giorni: in queste condizioni, al limite della sopravvivenza, hanno viaggiato cinque migranti, quattro adulti e un 16enne, ritrovati lunedì pomeriggio nel porto di Genova.

Ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava, alcuni marittimi che hanno sentito dei rumori provenienti da un container nell'area di San Benigno, proveniente da un traghetto partito da Tunisi. E nel container, che era ancora sigillato, c'erano cinque persone, molto provate dalle condizioni del viaggio: due di loro sono state ricoverate in osservazione perché disidratate (non rischiano la vita).

Sul posto, la polizia di frontiera e il 118: la posizione delle cinque persone è ora al vaglio dell'ufficio immigrazione.