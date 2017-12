Migranti, finanziati i progetti di accoglienza di 19 Comuni liguri

Arrivano nuovi fondi governativi per i Comuni che aderiscono allo Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) presentando progetti di accoglienza: oltre 5 milioni e 300mila gli euro messi a disposizione dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, suddivisi tra 19 amministrazioni che gestiranno l’accoglienza dei 319 migranti he rientrando nella quota ligure di 6.043 posti.

Lo scopo è ridistribuire i richiedenti asilo su tutto il territorio ligure, cercando di decongestionare i Comuni che sino a oggi si sono fatti carico della maggioranza dell’accoglienza. Soddisfatta Anci, che ha collaborato con le singole amministrazioni alla redazione dei progetti: «Oltre ad aver fatto la propria la parte, con impegno civico e senso etico, nella gestione dell’emergenza migranti, i Comuni che abbiamo accompagnato verso lo Sprar raggiungono oggi un duplice, importante, risultato - è stato il commento di Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria - Un finanziamento sostanzioso, che vedrà buona parte delle risorse rimanere a beneficio delle comunità locali, e la salvaguardia da future assegnazioni straordinarie».

I Comuni che hanno ottenuto l’approvazione e il finanziamento per i propri progetti sono:

- In provincia di Genova, Cogoleto, Arenzano, Serra Riccò, Mignanego, Fontanigorda e Rovegno, Santa Margherita Ligure, Campomorone e l’Unione dei Comuni dello Scrivia (Ronco Scrivia, Vobbia, Isola del Cantone);

- In provincia di Savona Celle Ligure, Spotorno e Calizzano;

- In provincia di Imperia Montalto Ligure;

- In provincia della Spezia, Sesta Godano e Rocchetta Vara.