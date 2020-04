Lutto a Mignanego, addio a Roberto D'Arrigo

«Sei arrivato in punta di piedi... Hai dimostrato grande forza di volontà mettendoti a disposizione del prossimo e in un momento in cui tutti pensavamo ad altro te ne sei andato all'improvviso». La Croce Bianca di Mignanego in lutto per la perdita del volontario Roberto d'Arrigo, il 38enne che ha perso la vita mercoledì sera in un incidente stradale fra Casella e Crocetta d'Orero.

Il messaggio di cordoglio apparso sulla pagina Facebook della Croce è stato accompagnato da centinaia di messaggi di condoglianze da parte di altre pubbliche assistenze, militi e amici.

Anche la squadra di calcio di Mignanego ha condiviso il proprio cordoglio per la perdita di Roberto: «Mignanego in lutto. Roberto D'Arrigo, volontario della Croce Bianca, è purtroppo deceduto a causa di un incidente stradale. Roberto era molto attivo al torneo estivo di Fumeri, dove dava una grossa mano alla società. L'ASD Mignanego si stringe attorno alla famiglia di Roberto e porge le sue più sentite condoglianze».

Sulle cause del tragico incidente indagano i carabinieri.