Mignanego: incendio nella notte, due intossicati

Paura nella notte a Mignanego per un incendio divampato all'interno di un appartamento di via Piave poco dopo le 2 di lunedì 10 dicembre 2018. Ancora da accertare le cause del rogo, all'interno della casa si trovavano due anziani, marito e moglie, che sono rimasti intossicati.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con dieci operatori che hanno domato le fiamme, i carabinieri e il personle del 118. Le due persone intossicate sono state soccorse dalla Croce Verde di Pontedecimo e trasportate all'ospedale San Martino di Genova. Più gravi le condizioni dell'uomo.