Colpo da 10mila euro al supermercato, arrestato 26enne

A più di 4 anni dai fatti, è stato rintracciato dai carabinieri di Mignanego l’uomo ritenuto responsabile di un furto da 10mila euro messo a segno in un supermercato della cittadina dell’entroterra ligure.

Si tratta, secondo i militari, di D.M., 26 anni, che la notte del primo febbraio del 2014 (quando ne aveva appena 22) si sarebbe introdotto in un punto vendita di Mignanego portando via contanti e prodotti alimentari per un valore totale di svariate migliaia di euro.

I carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato a piede libero. Di origini sarde, disoccupato e con diversi precedenti, il 26enne deve rispondere dell’accusa di furto aggravato.