Lancia pietre contro l'auto dei carabinieri e rompe il lunotto

Brutta avventura per una pattuglia dei carabinieri in valle Sturla nell'entroterra di Lavagna. Intorno alle 13 di venerdì 29 marzo 2019, il lunotto posteriore dell'auto di servizio è finito in frantumi mentre i militari stavano controllando un'auto abbandonata per strada in località Isola di Vignolo a Mezzanego.

Subito si era pensato a due colpi di arma da fuoco, ma non sono stati trovati bossoli. Successivamente i militari hanno ricostruito l'accaduto.

Un uomo di 48 anni residente a Mezzanego aveva parcheggiato la sua nuova automobile nei pressi della chiesa in località Isola di Vignolo a Mezzanego. In zona i Carabinieri erano invece impegnati in alcune indagini relative a furti avvenuti nelle canoniche delle chiese e, dopo aver notato l'auto hanno deciso di procedere con un controllo. Il proprietario vedendo gli uomini in divisa si è spaventato e ha tirato due pietre contro l'automobile delle forze dell'ordine rompendo il lunotto posteriore. I militari hanno, colti di sorpresa, hanno pensato a degli spari, ma poi hanno rintracciato il proprietario (che si era allontanato) che ha confessato di aver comprato l'automobile aprendo un finanziamento a nome della madre senza che lei lo sapesse e che il veicolo era ancora sprovvisto di assicurazione.