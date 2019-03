Lunotto della pattuglia in frantumi, indagini sulle cause

Brutta avventura per una pattuglia dei carabinieri in valle Sturla nell'entroterra di Lavagna.

Intorno alle 13 di oggi, venerdì 29 marzo 2019, il lunotto posteriore dell'auto di servizio è finito in frantumi mentre i militari stavano controllando un'auto abbandonata per strada in località Isola di Vignolo a Mezzanego.

Subito si era pensato a due colpi di arma da fuoco, ma non sono stati trovati bossoli.