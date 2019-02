Ustionata mentre accende la stufa a legna, la uccide un infarto

Non ce l'ha fatta Elda Albertini, la donna di 72 anni che lunedì pomeriggio è rimasta ferita mentre accedeva la stufa a legna: la donna ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al viso, alle mani e al petto, ed è morta sull'elicottero che la stava portando in ospedale.

La 72enne, originaria di Mezzanego, da sempre viveva nella sua villetta di Vignolo-Notola, ed è qui che poco prima delle 17 di lunedì ha provato ad accendere la stufa utilizzando dell'alcol. Il liquido ha generato una fiammata improvvisa che ha investito Elda in pieno, ustionandole la parte superiore del corpo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118 e la Croce Bianca di Mezzanego insieme con i vigili del fuoco. I soccorsi hanno immediatamente deciso per il trasferimento al San Martino di Genova ed è stato fatto arrivare anche l'elicottero, ma in attesa di salire sul mezzo le condizioni della donna, inizialmente stabili, si sono aggravate, e il cuore è andato in arresto. A nulla sono valsi i tentativi disperati di rianimarla: il decesso è stato dichiarato intorno alle 20.