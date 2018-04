Mezza Maratona: vincono Mohamed Rity ed Emma Quaglia

Invasione di podisti e corridori a Genova per il tradizionale appuntamento con la Mezza Maratona e quelli con la Corrigenova e la Family Run, rispettivamente 13 km e 3,5 km, percorsi non agonistici aperti a tutti.

I vincitori

A trionfare nella Mezza Maratona Mohamed Rity, di origini marocchine, con il tempo di 1h12'04" con la pettorina della Delta Spedizioni. Secondo posto per il genovese Enrico Imberciadori dell'Atletica Frecce Zena (1h12'04"), terzo gradino del podio infine per Corrado Pronzati dei Maratoneti Genovesi (1h12'32)". Per quello che riguarda le donne ancora una grande prestazione della maratoneta genovese Emma Quaglia (Cambiaso Risso Running Team Genova) che con il tempo di 1h17'15" ha chiuso al primo posto nella categoria femminile e all'ottavo nella classifica complessiva. Sempre per quello che riguarda le donne secondo posto per Emanuela Massa della Cambiaso Risso Running Team Genova (1h25'36") e terzo per Anna Bardelli della Trionfo Ligure (1h26'24").